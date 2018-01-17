Общество
17 Января 2018 15:35
Прогноз погоды на 18 января
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17.01.2018 19:03 / Общество Суд Освенцима вынес приговор по весеннему скандалу у ворот концлагеря
17.01.2018 18:04 / Общество Учебное пособие по китайскому письму создали в БГУ
17.01.2018 18:03 / Общество В столице продолжается избирательная кампания в местные Советы депутатов
17.01.2018 18:02 / Общество В столице назвали самые популярные станции метро в 2017 году
17.01.2018 18:01 / Общество На расчистке города от снега задействованы почти четыре сотни единиц спецтехники
17.01.2018 17:01 / Общество Вынесен приговор по делу о скандальном перфомансе у ворот концлагеря "Аушвиц-Биркенау"
17.01.2018 15:31 / Общество Исторический музей Беларуси начинает чемпионат страны по шахматам
17.01.2018 15:25 / Общество 7 малышей появились на свет в Минском областном роддоме в день рождения региона
17.01.2018 15:20 / Общество Сейчас в Минске пробки достигли пяти баллов
17.01.2018 15:03 / Общество Министр по чрезвычайным ситуациям ответил на вопросы журналистов
17.01.2018 13:15 / Общество Карту гостя Минска сегодня презентовали в столице
17.01.2018 13:10 / Общество Метростроевцы приступили к возведению тоннеля между новыми станциями третьей ветки
17.01.2018 12:08 / Общество В Витебске стартовал сезон катания на коньках
17.01.2018 12:05 / Общество Сотрудники МЧС спасли лебедя из ледяного плена
17.01.2018 09:02 / Общество Сложные погодные условия в Беларуси синоптики обещают до завтрашнего утра
17.01.2018 07:18 / Общество В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан
17.01.2018 07:12 / Общество Центр китайской традиционной медицины появился в Минской областной больнице