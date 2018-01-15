Общество
15 Января 2018 15:28
Прогноз погоды на 16 декабря
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15.01.2018 18:01 / Общество Поздравления по случаю 80-летия центрального региона продолжились во Дворце Республики
15.01.2018 15:24 / Общество Зимняя погода сохранится в столице и Минской области и завтра
15.01.2018 15:22 / Общество В Минске планируют перевести несколько домов полностью на дистанционные счетчики
15.01.2018 15:17 / Общество Минской области сегодня 80
15.01.2018 15:06 / Общество К 80-летнему юбилею Могилевской области стартовала акция "Эстафета добрых дел"
15.01.2018 15:05 / Общество Избегать стихийных мест для купания рекомендуют спасатели на Крещение
15.01.2018 13:12 / Общество Настоящие январские морозы сохранятся в стране и завтра
15.01.2018 13:08 / Общество Облачные центры по учету коммунальных услуг появятся в столице
15.01.2018 13:08 / Общество У мемориала Буйничское поле в Могилеве прошел митинг-реквием
15.01.2018 12:11 / Общество Спасатели в Житковичском районе на катерах через Припять перевезли более 500 человек
15.01.2018 08:07 / Общество "Наши". Григорий Чуйко
15.01.2018 07:00 / Общество Понтонная переправа в Житковичском районе готова к установке
14.01.2018 21:09 / Общество Первые итоги первой годовщины безвизовой Беларуси
14.01.2018 15:06 / Общество Гололед и до 14 градусов мороза прогнозируют белорусские синоптики
14.01.2018 09:24 / Общество Белорусы встретили старый Новый год
14.01.2018 09:07 / Общество О главном за неделю – в "Главном эфире"
13.01.2018 21:30 / Общество Пра надвор'е
13.01.2018 15:36 / Общество У верующих продолжаются колядки