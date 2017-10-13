Общество
11 Октября 2017 15:40
Прогноз погоды на 12 октября
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14.10.2017 15:09 / Общество Сегодня православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы
14.10.2017 15:08 / Общество Белорусская делегация отправилась на Всемирный фестиваль молодежи и студентов
14.10.2017 15:04 / Общество Сегодня руководство "Белой Руси" предоставило отчет о проделанной за пять лет работе
14.10.2017 15:03 / Общество Итоги сочинских саммитов. Завтра в "Главном эфире"
14.10.2017 15:02 / Общество В столице прошел фестиваль двойняшек и тройняшек
14.10.2017 12:15 / Общество Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы
14.10.2017 12:07 / Общество Сегодня Всемирный день стандартизации
14.10.2017 09:16 / Общество В этом месяце прямые телефонные линии проводят руководители госорганов
14.10.2017 09:14 / Общество Белорусская делегация едет на Всемирный фестиваль молодежи и студентов
14.10.2017 09:09 / Общество В Гомеле прошла акция "Мама - ангел"
14.10.2017 09:05 / Общество Нотариусы Беларуси проведут бесплатные консультации для женщин, воспитывающих трех и более детей
14.10.2017 09:03 / Общество В Беларуси сегодня отмечают День матери
13.10.2017 21:45 / Общество 14 октября белорусская делегация отправится на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи
13.10.2017 21:33 / Общество Во Дворце Независимости прошла экскурсия для многодетных семей
13.10.2017 21:30 / Общество Онлайн-конференция с председателем правления Ассоциации собственников недвижимости прошла на сайте Белтелерадиокомпании
13.10.2017 18:07 / Общество Новый детский сад на 230 мест открылся сегодня в Столбцах
13.10.2017 18:04 / Общество Молодые пары столицы передали детские игрушки маленьким воспитанникам 11-й вспомогательной школы
13.10.2017 18:00 / Общество Рубрика "Променад"