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Профессиональный праздник отмечает Комитет судебных экспертиз
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22 Апреля 2018 12:14

Профессиональный праздник отмечает Комитет судебных экспертиз

 

Сегодня профессиональный праздник отмечает самая молодая правоохранительная структура Беларуси. Ровно пять лет назад Президент подписал указ о создании Государственного комитета судебных экспертиз. Несмотря на юный возраст, специалисты ведомства способны выполнять любые поставленные задачи: сложнейшие экспертизы ДНК человека, криминалистические исследования, анализ запрещенных веществ и наркотиков. К слову, передовые разработки белорусских экспертов стали эталоном, на который ровняются многие аналогичные ведомства других стран.

  

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