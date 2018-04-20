Профессиональный праздник отмечает Комитет судебных экспертиз

22 Апреля 2018 12:14

Сегодня профессиональный праздник отмечает самая молодая правоохранительная структура Беларуси. Ровно пять лет назад Президент подписал указ о создании Государственного комитета судебных экспертиз. Несмотря на юный возраст, специалисты ведомства способны выполнять любые поставленные задачи: сложнейшие экспертизы ДНК человека, криминалистические исследования, анализ запрещенных веществ и наркотиков. К слову, передовые разработки белорусских экспертов стали эталоном, на который ровняются многие аналогичные ведомства других стран.