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Проект о ведущих белорусских компаниях, которые объединяет Белорусская торгово-промышленная палата
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28 Декабря 2017 21:23

Проект о ведущих белорусских компаниях, которые объединяет Белорусская торгово-промышленная палата

Агентство теленовостей продолжает новый проект о ведущих белорусских компаниях, которые объединяет Белорусская торгово-промышленная палата.

Сегодня мы расскажем о производителе машин, которые бороздят просторы всех континентов. "Беларус" - каждый десятый трактор в мире. А еще холдинг МТЗ в 2017 показал хорошую динамику продаж своей продукции - более 30 тысяч тракторов. А еще доказал, что белорусскую технику знают и выбирают за ее высокое качество и надежность (видео).

  

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