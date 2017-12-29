28 Декабря 2017 21:23

Агентство теленовостей продолжает новый проект о ведущих белорусских компаниях, которые объединяет Белорусская торгово-промышленная палата.

Сегодня мы расскажем о производителе машин, которые бороздят просторы всех континентов. "Беларус" - каждый десятый трактор в мире. А еще холдинг МТЗ в 2017 показал хорошую динамику продаж своей продукции - более 30 тысяч тракторов. А еще доказал, что белорусскую технику знают и выбирают за ее высокое качество и надежность (видео).