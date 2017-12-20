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Продолжаются выездные приемы граждан
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20 Декабря 2017 07:16

Продолжаются выездные приемы граждан

Сегодня в Борисовском райисполкоме встречу с гражданами проведет министр обороны Андрей Равков, 22 декабря в Барановичском райисполкоме - прием у министра природных ресурсов и окружающей среды Андрея Худыка.

  

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