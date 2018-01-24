Общество
24 Января 2018 07:22
Продолжаются выездные приемы граждан
В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан. В этом месяце их проведут министры и руководители госорганов.
Сегодня с населением встретится глава Белгосконцерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Николай Ефимчик. Приемы состоятся также завтра и послезавтра.
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