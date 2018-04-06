Главная>>Общество>>Продолжаются рейды ГАИ и МЧС по торгово-развлекательным центрам Минска
Общество
RSS
Продолжаются рейды ГАИ и МЧС по торгово-развлекательным центрам Минска
Скачать Поделиться

5 Апреля 2018 13:04

Продолжаются рейды ГАИ и МЧС по торгово-развлекательным центрам Минска

Минская ГАИ вместе со спасателями продолжает рейды по торгово-развлекательным центрам Минска. Сегодня проверяли, насколько оперативно и беспрепятственно пожарный расчет может подъехать к центральному входу здания. Не обошлось без нарушений. Спецслужбы принудительно эвакуировали автомобиль, припаркованный не по правилам. Такие проверки проходят во всех районах города.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 7 апреля Прагноз надвор'я на 7 красавiка 06.04.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 7 апреля
Пра надвор'е Пра надвор'е 05.04.2018 21:45 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =