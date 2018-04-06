Продолжаются рейды ГАИ и МЧС по торгово-развлекательным центрам Минска

5 Апреля 2018 13:04

Минская ГАИ вместе со спасателями продолжает рейды по торгово-развлекательным центрам Минска. Сегодня проверяли, насколько оперативно и беспрепятственно пожарный расчет может подъехать к центральному входу здания. Не обошлось без нарушений. Спецслужбы принудительно эвакуировали автомобиль, припаркованный не по правилам. Такие проверки проходят во всех районах города.