Продолжают работу прямые телефонные линии

10 Апреля 2018 15:26

Выслушать и решить вопросы граждан готовы представители власти во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 14 апреля, в Минском городском и областном исполнительных комитетах.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит управделами Мингорисполкома Анна Мательская.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.