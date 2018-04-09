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Продолжают работу прямые телефонные линии
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10 Апреля 2018 15:26

Продолжают работу прямые телефонные линии

Выслушать и решить вопросы граждан готовы представители власти во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 14 апреля, в Минском городском и областном исполнительных комитетах.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит управделами Мингорисполкома Анна Мательская.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.

 

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