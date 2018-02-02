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Продолжают работу прямые телефонные линии
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3 Февраля 2018 09:07

Продолжают работу прямые телефонные линии

Сегодня на связь выйдет министр информации Александр Карлюкевич и министр связи и информатизации Сергей Попков. Задать вопросы также можно будет министру финансов Владимиру Амарину и главе Государственного военно-промышленного комитета Олегу Двигалеву.

Кроме этого, прямые телефонные линии проведут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Дозвониться можно будет как всегда с девяти утра до полудня. 
  

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