Продолжается новогодняя благотворительная акция "Наши дети"

5 Января 2018 15:21

Сегодня подарки - развивающие игры, сладости - детям, которые сейчас находятся на лечении в разных медицинских учреждениях, вручили от имени Президента министр образования и депутаты Национального собрания. Главная задача благотворительного марафона - дать ощутить всем детям радость новогодних и рождественских праздников. Надежда Сербиненко - с подробностями.

Сегодня, во время рождественских праздников, подарки вручают детям по всей стране. Особенное внимание мальчикам и девочкам, которые сейчас не могут быть со своими семьями по причине болезни.

Новый, 2018 год этим трем девочкам пришлось встретить в больничной палате. Острая пневмония нарушила планы на новогодние праздники, но не смогла подорвать бодрый дух маленьких пациенток. Сейчас Маша, Даша и Юля чувствуют себя значительно лучше и уже готовятся к выписке.

С подарками от Президента для маленьких пациентов в педиатрическое отделение пожаловал заместитель министра здравоохранения.

А эти дети, к сожалению, не могут услышать бой курантов, зато отлично знают цвета и запахи зимних праздников. Сегодня щедрый предрождественский день и в школе-интернате для детей с нарушением слуха. 112 школьников получили от Президента игры, которые развивают логику, компьютер и, конечно, сладкие подарки. Привез их детям министр образования Игорь Карпенко.

По хорошей традиции в качестве благодарности за подарки и внимание дети подготовили творческие номера. Двигаться синхронно под музыку смогли и дети с нарушением слуха.

Акция "Наши дети" на этом не заканчивается. Щедрый праздничный марафон продлится до 10 января.