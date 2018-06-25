До празднований Дня Независимости остается ровно неделя. У режиссеров, дизайнеров, артистов сейчас горячая пора. Продолжается масштабная подготовка к 3 Июля. Сотня арт-инсталляций, миллионы цветов и десятки развлекательных мероприятий украсят столицу. Старт торжествам даст парад войск Минского гарнизона у стелы "Минск - город-герой". После военного парада состоится театрализованный перформанс. Далее гулянья переместятся во все районы города. Дайджест праздника - у Юлии Токарь.

Минск утопает в ярких красках: билборды, арт-инсталляции, флажковые панно постепенно украсят все районы города. В этом сезоне дизайнеры сделали ставку на природные мотивы - золотые колосья, васильки.

Алексей Мартынов, главный художник - заместитель директора ГП "Минскреклама": "День Независимости имеет свои графические особенности в оформлении. Это прежде всего официальные символы государственности. И мы эти знакомые элементы пытаемся разбавить лирическими сюжетами. Традиционное панно на фасаде педуниверситета, сейчас завершается его подготовка, завтра начнется монтаж".

Ко Дню Независимости улицы города буквально благоухают. Зеленые ковры из бегоний и сальвий, вертикальные рокарии - около двух миллионов цветов высадят к празднику в неповторимые композиции.

Торжества начнутся в самом сердце столицы. Здесь у стелы основным событием станет парад войск Минского гарнизона. Четыре тысячи военнослужащих, 250 единиц боевой техники - танки, бронеавтомобили, пешие и механизированные парадные расчеты. Протяженность колонны - около трех километров. Накануне состоялась первая генеральная репетиция, еще одна пройдет 28 июня.

После парада на импровизированную сцену выйдут артисты. Театрализованное представление "Мой родны кут" уже репетируют вокалисты, танцоры и флагоносцы.

Праздник обещает быть масштабным. 2 июля у Дворца спорта - День вышиванки. К фолк-фестивалю молодые люди готовят аксессуары ручной работы с национальными узорами.

В День Независимости в режиме нон-стоп пройдут десятки спортивных и развлекательных мероприятий по всей стране. Только в столице у Дворца спорта весь день - концерты, город мастеров, турнир по силовому экстриму. В Парке 900-летия Минска - детский велоквест. А у "Чижовка-Арены" уличные гонки, молодежная дискотека и перформансы.

А под занавес за час до полуночи в столице тридцать залпов салюта из пяти точек устремятся в мирное небо над нашей страной.