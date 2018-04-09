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Продолжается комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил
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9 Апреля 2018 15:01

Продолжается комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил

Так, зенитчики совершили марш-бросок из пункта постоянной дислокации на учебный полигон. Протяженность маршрута - более 200 километров. Испытание непростое как для личного состава, так и для техники. В рамках масштабной проверки отработаны вопросы контрдиверсионной деятельности, применения воздушных поисковых групп, а также воздушного прикрытия штурмовых групп и колонны техники. В ближайшее время зенитчиков ждет тактическое учение с боевой стрельбой.

  

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