Продолжается комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил

9 Апреля 2018 15:01

Так, зенитчики совершили марш-бросок из пункта постоянной дислокации на учебный полигон. Протяженность маршрута - более 200 километров. Испытание непростое как для личного состава, так и для техники. В рамках масштабной проверки отработаны вопросы контрдиверсионной деятельности, применения воздушных поисковых групп, а также воздушного прикрытия штурмовых групп и колонны техники. В ближайшее время зенитчиков ждет тактическое учение с боевой стрельбой.