Продолжается мониторинг сельхозорганизаций

14 Апреля 2018 21:33

Уже обнаружено полторы тысячи нарушений в сфере охраны труда. Их выявили работники Федерации профсоюзов нашей страны, когда изучали готовность предприятий к посевной. По словам главного инспектора, о проверках заранее не сообщалось. Такой экзамен по охране труда пройден уже для 270 сельскохозяйственных предприятий.

Александр Зайцев, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси: "Требования наши простые - работники должны быть проинспектированы и знать, как им выполнять свою работу, они должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, другими средствами защиты. Если они работают с химикатами, у них должны быть защищены органы дыхания, зрения, кожные покровы".

Также на предприятиях необходим душ, а все работники должны получать горячее питание. Проверки продолжатся до 15 апреля. Все проблемы должны быть исправлены до начала весенне-полевых работ.