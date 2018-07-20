Проблему подтоплений улицы Революционной планируют решить в течение двух недель

Проблему подтоплений новой пешеходной улицы Революционной планируют решить в течение двух недель. По мнению специалистов, с большим объемом дождевой воды не справляется ливневый коллектор под улицами Комсомольской и Революционной. Сейчас разрабатываются проектные решения, каким образом обеспечить отвод воды. Один из вариантов - установка дополнительных дождевых приемников в плитке.

От подтоплений в центре Минска пострадали кафе, офисы и магазины. Сейчас размер ущерба оценивается. Принимаются временные меры, чтобы избежать дальнейших подтоплений.