Проблему подтоплений улицы Революционной планируют решить в течение двух недель

20 Июля 2018

Проблему подтоплений новой пешеходной улицы Революционной планируют решить в течение двух недель. По мнению специалистов, с большим объемом дождевой воды не справляется ливневый коллектор под улицами Комсомольской и Революционной. Сейчас разрабатываются проектные решения, каким образом обеспечить отвод воды. Один из вариантов - установка дополнительных дождевых приемников в плитке.

От подтоплений в центре Минска пострадали кафе, офисы и магазины. Сейчас размер ущерба оценивается. Принимаются временные меры, чтобы избежать дальнейших подтоплений.

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