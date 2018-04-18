Проблема наркомании в Беларуси не теряет актуальности

15 Апреля 2018 21:39

Как поставить заслон жажде наживы и незаконному обогащению? Как вернуть к нормальной жизни тех, кто некогда сделал неверный шаг, оступился?

Проблема наркомании. К сожалению, для нашей страны она не теряет актуальности. Каждый день милиция рапортует о задержании наркоторговцев, дурман оставляет тяжелый отпечаток и разрушает жизнь многих молодых людей. Лечение зачастую бывает неэффективным, и это несмотря на то, что существуют десятки центров и методик.

Сегодня мы расскажем об одном из самых успешных белорусских проектов. 85 % обитателей центра реабилитации в Мозырском районе, которые прошли курс лечения, перестают употреблять наркотики. Сейчас эта методика внедряется и за рубежом. Несмотря на ошеломляющую статистику, речь не идет о тысячах спасенных душ. Здесь упор на качество реабилитации.

Владимир Королев побывал в уникальном для нашей страны центре. Для чего нужно доводить свой организм до такого состояния, не наркоману понять невозможно. Над их поведением можно шутить, их можно подначивать. Но не до смеха становится, когда понимаешь, эти люди во время задержания находились за рулем под кайфом. С того момента, когда они довели себя до такого состояния, их разум принадлежит лишь наркотику.

Это откровения бывших наркоманов, хотя многие говорят, что бывших не бывает. Уже несколько лет эти люди находятся в стадии ремиссии, т.е. не употребляют. С наркологического учета их не снимают, лишь ежегодно увеличивают срок ремиссии в справке. У некоторых уже семьи и думают они о будущем. То, что свет в конце туннеля все же существуют, знают не понаслышке.

Этот центр реабилитации в Мозырском районе существует уже 11 лет. Об его эффективности красочно говорит статистика. 85 % всех студентов (а именно так здесь называют постояльцев), ступают на путь исправления. Правда, добавляют, эта статистика касается лишь тех, кто прошел полный курс реабилитации.

Александр Аверьянов - руководитель этого движения - сам на протяжении 12 лет прочно сидел на игле. Он как никто знает, как побороть зависимость. А ведь в 2000 он сам готовился к золотому уколу – так на языке наркоманов называют смертельную передозировку, доставляющую особенно сильное наслаждение в последний раз.

Методика, которая внедрена в этом месте, не уникальная. Но такой высокий процент спасенных из-за того, что центр не стремится заработать денег. За каждым посетителем нужен уход на протяжении 15 месяцев, а значит, на это требуется львиная доля времени. За 11 лет работы здесь спасли 120 человек. Возможно, цифра небольшая, но это те, которые сегодня живут полноценной жизнью.

Сегодня волонтеры Беларуси активно открывают такие центры в Молдове, Украине, России, других странах. После того как наладят работу, вернутся в Беларусь или начнут новую миссию в другом месте, протягивая руку помощи всем, кто хочет получить это право на жизнь.