Призы 74-го тура "Удача в придачу!" нашли своих обладателей

Каждую неделю более 30 тысяч денежных призов, три автомобиля и квартиру в Минске разыгрывает Евроопт в игре "Удача в придачу!". На этой неделе своих обладателей нашли призы 74-го тура. И уже сегодня победители получили заветные ключи от авто и квартиры. Наталья Кузьмицкая познакомилась с теми, кому улыбнулась удача.

Приз, о котором мечтает, пожалуй, каждый покупатель Евроопт и участник игры "Удача в придачу!" - квартира в Минске - на этой неделе досталась Татьяне Жванcкой. Сейчас она в отпуске по уходу за ребенком, подрастает старший сын - новая жилплощадь семье обязательно пригодится.

Татьяна Жванская, победительница 74-го тура игры "Удача в придачу!":

"Я сразу поняла, когда позвонили, значит, выиграла машину. Сказали включить телевизор. А потом квартира, я так радовалась, смеялась, прыгала. Не передать словами!".

Игорь Жванский, сын победительницы 74-го тура игры "Удача в придачу!":

"Мама мне сначала сказала про розыгрыш, что она увидела. И, получается, я ей говорю, что, может, мы квартиру выиграем?.. Мама сказала, ну хотя бы 10 рублей. Я - лучше квартиру выиграть!".

Еще три удачливых покупателя сегодня получили ключи от внедорожников "Хендэ Крэта". Автомобиль цвета красный перламутр станет отличным помощником для многодетной семьи Куприяновичей из Минска. Большая семья сделала заказ в Е-доставке и вместе с продуктами курьеры привезли им удачу.

Юлия Куприянович, победительница 74-го тура игры "Удача в придачу!":

"Я никогда не думала о выигрыше, просто брала всегда товар удачи, заказывала все необходимое".

В свою удачу до сих пор не может поверить Александр Жук из деревни Яцковичи Брестского района. Даже теперь, сидя в своем новом автомобиле "Хендэ Крэта", цвета оранжевый металлик.

Александр Жук, победитель 74-го тура игры "Удача в придачу!":

"Мы ехали сюда на такси, водитель вез, говорит: как, мы тоже ходим Евроопт, это реально, вы знаете, мы не верили, будем теперь действительно тоже участвовать в этой игре".

Ну а "Хендэ Крета" цвета синий металлик отправился в Гомель, где проживает его новый владелец - Сергей Рапатуев. История победы этого покупателя достойна отдельного рассказа!

Сергей Рапатуев, победитель 74-го тура игры "Удача в придачу!":

"В этом году у меня была мечта, которая была загадана две недели назад, когда мы были в Турции. Когда мы уже ехали обратно, гид сказал, что если задержать дыхание, когда едешь через тоннель и загадать желание… Я загадал желание приобрести автомобиль. Через неделю приобрел товар, который стал счастливым случаем".

А игра с Евроопт продолжается, и уже в среду станут известны победители 75-го тура. На кону по традиции более 30 000 денежных призов, три автомобиля и квартира в Минске.