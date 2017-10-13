Признание за многолетний труд и высокий профессионализм

11 Октября 2017 19:10

Благодарности от Президента за вклад в развитие страны, медали "Франциска Скорины" и "За трудовые заслуги" вручил премьер-министр.

Среди награжденных - врачи, преподаватели, ученые, работники промышленности, творческая интеллигенция, госслужащие. Высокими наградами отмечен труд представителей строительной отрасли, в частности, дорожных рабочих. Их руками построена вторая кольцевая вокруг Минска. Магистраль полностью соответствует европейским стандартам. Отметили и Белорусский автомобильный завод - предприятие провело модернизацию, расширило линейку техники и уже отвоевало треть мирового рынка. Награды из рук премьера сегодня получили около 130-ти человек. По словам многих из них, работать в стране становится легче, упрощаются многие правила, но вместе с ростом деловой активности растет и конкуренция.

Благодарности Президента вручили сегодня и работникам лесной отрасли. Многие из награжденных лично принимали активное участие в ликвидации последствий урагана в Минской области.

Из-за разгула стихии в прошлом году было повреждено 14 тысяч гектаров леса, а это 3,5 млн куб.м. древесины. Были брошены все силы, чтобы как можно быстрее убрать бурелом, переработать древесину, часть продать на экспорт.