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Признание и награды за высокий профессионализм и самоотдачу
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27 Декабря 2017 13:10

Признание и награды за высокий профессионализм и самоотдачу

Премьер-министр Беларуси вручил сегодня почетные медали. В списке награжденных врачи, преподаватели, нефтяники, госслужащие и творческая интеллигенция - всего 100 человек. Отдельно отмечен труд аграриев. В производстве практически всех видов сельхозпродукции в этом году хорошие результаты.
  

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