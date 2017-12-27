Признание и награды за высокий профессионализм и самоотдачу

27 Декабря 2017 13:10

Премьер-министр Беларуси вручил сегодня почетные медали. В списке награжденных врачи, преподаватели, нефтяники, госслужащие и творческая интеллигенция - всего 100 человек. Отдельно отмечен труд аграриев. В производстве практически всех видов сельхозпродукции в этом году хорошие результаты.