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23 Января 2018 18:20

Приносим свои извинения

22 января 2017 года на телеканале "Беларусь 1" в телепередаче "Новости. Сейчас" в 17:00 из-за технической ошибки взаимодействия текстовой вёрстки и системы обмена видеофайлами видеоинформация о прениях сторон в Минском городском суде по делу авторов издания "Регнум" сопровождалась видеорядом другого судебного процесса. Агентство телевизионных новостей Белтелерадиокомпании приносит свои извинения за ошибочный видеоряд, который был показан в эфире. При этом технический сбой в системе был оперативно устранён и корректный материал о судебном процессе над авторами издания "Регнум" вышел в программе "Зона Х" в 18:15.


  

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