Приложение для смартфона от брестских гимназистов

20 Января 2018 15:20

Проект, созданный учащимися с нуля, может составить конкуренцию знаменитому QR-коду. С его помощью оживают картинки в учебниках, киноафиши и даже ресторанное меню. Разработкой молодых программистов заинтересовался Парк высоких технологий и наш корреспондент Виктория Потоня.

Эти метки на страницах рисунка позволяют оживить анимацию. Достаточно навести камеру смартфона на картинку, чтобы она стала подвижной. Команда из трех гимназистов-вундеркиндов и учительницы информатики разработали программу Ugmi с нуля. В этом также уникальность проекта. Они самостоятельно писали алгоритмы, создавали сайт и тестировали мобильное приложение. Работали в свободное от учебы время, даже ночью. За пять месяцев школьники получили продукт, конкурентный знаменитому QR-коду.

Владислав Алешко, ученик гимназии № 1 г. Бреста, разработчик приложения для смартфона: "В прошлом году очень актуальна была дополненная реальность и обработка изображений с камерой. И нам стала интересна эта область. Мы стали экспериментировать, и развилась идея заменить изображения видео или картинками".

Так получилось оживить киноафишу и вулкан из учебника по географии. Кажется, что пепел сыпется на страницу. Главный разработчик Роман Демидович объясняет: для каждого рисунка - своя угми-метка, в которой словно зашифрована информация. Анимацию можно оживить, озвучить, дополнять.

Роман Демидович, ученик гимназии № 1 г. Бреста, разработчик приложения для смартфона: "Вы можете навести камеру вашего устройства на метку в книге и услышать музыку или другое звуковое сопровождение, которое установил автор. Сейчас мы имеем возможность загрузить в базу около 10 00 различных изображений. Но после того как мы разработаем новый тип меток, над которым сейчас идет активная работа, мы сможем загружать более 10 млрд".

Разработаны два типа меток: для больших и малых рисунков. Метки в виде точек в окружности удобно использовать в книгах, газетах, журналах.

Диапазон применения приложения шире, чем школьные учебники или афиши. Например, оживить можно и ресторанное меню. Достаточно навести смартфон на угми-метку, чтобы получить информацию про ингредиенты и процесс приготовления блюда.

Проект занял второе место в республиканском конкурсе "Нейронные сети и компьютерный интеллект". Он проводился под эгидой Министерства образования. Разработка отмечена и специальным призом Парка высоких технологий. Приложением заинтересовались. Поэтому работа над его совершенствованием продолжается.

Сейчас команда гимназистов готовится к республиканской конференции по информационным технологиям, а также Балтийскому конкурсу, который пройдет в феврале в Санкт-Петербурге. Возможно, интерес к проекту возрастет еще больше.