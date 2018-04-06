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Приговор водителю грузовика, наехавшему на пешеходов около ТЦ "Замок", огласят 5 апреля
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3 Апреля 2018 17:03

Приговор водителю грузовика, наехавшему на пешеходов около ТЦ "Замок", огласят 5 апреля

Гособвинитель запросила 5 лет лишения свободы в колонии общего режима водителю грузовика, который наехал на пешеходов около торгового центра "Замок" в Минске. Сторона обвинения также предлагает лишить мужчину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 5 лет. Напомним, в результате ДТП погибла 11-летняя девочка.

Приговор по делу огласят 5 апреля.

  

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