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Приемы сегодня пройдут в Пуховичском, Оршанском и Чашникском районах
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12 Января 2018 07:11

Приемы сегодня пройдут в Пуховичском, Оршанском и Чашникском районах

В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан министрами и руководителями госорганов. Сегодня приемы пройдут в Пуховичском, Оршанском и Чашникском районах.

  

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