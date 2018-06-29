При помощи телефонного звонка решить актуальные вопросы

29 Июня 2018

Представители власти готовы выслушать граждан во время прямых телефонных линий. Пройдут они и завтра, в субботу, в Минском городском и областном исполнительных комитетах.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Виктор Сиренко. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.  

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