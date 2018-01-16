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При храме "Всецарица" проходит общереспубликанская акция "В ожидании рождественских чудес"
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16 Января 2018 15:06

При храме "Всецарица" проходит общереспубликанская акция "В ожидании рождественских чудес"

В рождественские дни, которые продлятся до Крещения, духовные и светские организации Беларуси продолжают выполнять благотворительную миссию. Второй год при храме "Всецарица" проходит общереспубликанская акция "В ожидании рождественских чудес". Сначала подарки для детей в хосписах и для подопечных паллиативных палат и домов ребенка собирали, теперь их развозят по всей стране. Сегодня подарки получили дети из столичного дома ребенка номер 1. Учреждению, где находятся дети с поражением центральной нервной системы и психики, подарили и медоборудование - концентратор кислорода.

В этом доме ребенка есть отделение реанимации на 12 мест. И ежедневно дети с необратимыми заболеваниями здесь получают искусственную вентиляцию легких. Старшему ребенку, которому оказывается помощь, 11 лет.

  

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