Президент Сирии поблагодарил Беларусь за гостеприимство и теплый прием сирийских детей

1 Февраля 2018 19:01

Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Беларусь за гостеприимство и теплый прием сирийских детей.

Слова благодарности он передал в ходе сегодняшней встречи с послом Беларуси в Сирии Александром Пономаревым. 144 юных гостя из арабской республики прибыли в нашу страну по приглашению Главы государства. До 29 января ребята проходили оздоровление в детском центре "Зубренок". Сирийский президент также поблагодарил Беларусь за поддержку Сирии на международной арене.