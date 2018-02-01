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Президент Сирии поблагодарил Беларусь за гостеприимство и теплый прием сирийских детей
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1 Февраля 2018 19:01

Президент Сирии поблагодарил Беларусь за гостеприимство и теплый прием сирийских детей

Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Беларусь за гостеприимство и теплый прием сирийских детей.

Слова благодарности он передал в ходе сегодняшней встречи с послом Беларуси в Сирии Александром Пономаревым. 144 юных гостя из арабской республики прибыли в нашу страну по приглашению Главы государства. До 29 января ребята проходили оздоровление в детском центре "Зубренок". Сирийский президент также поблагодарил Беларусь за поддержку Сирии на международной арене.

  

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