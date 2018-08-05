Премьеру проекта "Все путем" смотрите 12 августа

Есть и мосты, которые, наоборот, из года в год не теряют устойчивость, а становятся в разы прочнее. Причем настолько, что уже готовы выдержать даже безвизовый поток самой путешествующей страны в мире.

Речь сейчас идет, конечно же, о шелковом "хайвэе" из Китая в Беларусь, по которому кроме капиталов и идей с 10 августа смогут свободно передвигаться и жители обеих стран. О поднятии всех визовых шлагбаумов во взаимном направлении во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао договорились главы Беларуси и Китая - Александр Лукашенко и Си Цзинпин.

Таким образом, Беларусь станет одной из немногих стран Европы, для жителей которой Китай откроется без остатка. Однако журналисты Агентства теленовостей не удержались - не дожидаясь заветной даты, подготовили большой проект о взгляде извне на жизнь двух стран. Причем, впервые в истории белорусского телевидения соведущим программы станет и житель Китая. Как же участники международной съемочной группы находили общий язык? Расскажут они сами. С нами в студии - Ян Пашкевич и Джань Хуаншань - одни из авторов программы (видео).







Не пропустите премьеру проекта "Все путем" 12 августа в утреннем эфире.