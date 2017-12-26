25 Декабря 2017 21:28
Премьера 3D-шоу для детей состоялась в Верхнем городе
Сегодня в новогоднем ритме начал жить и исторический центр нашей столицы. Премьера нового 3D-шоу для детей буквально несколько часов назад состоялась в Верхнем городе. Посмотреть на интерактивное шоу пришли несколько тысяч зрителей. В целом, к праздникам на площади у городской ратуши развернулся целый сказочный город. Главный Дед Мороз Минска со своими помощниками принял первых посетителей в своей новой резиденции.
Надежда Сербиненко также побывала на премьере новогоднего шоу.
Исторический центр Минска на новогодние праздники вновь становится большой концертной площадкой. Сцена, световая проекция, иллюминация - все погружает зрителей в атмосферу сказки, над созданием которой на протяжении нескольких месяцев работала целая команда - режиссеры, постановщики, художники, танцоры и даже пиротехники.
Представление длится около получаса. За это время зритель успевает увидеть больше полусотни спецэффектов - это огненные вспышки, фейерверки и небольшой салют.
Специально для новогоднего представления светодиодные панели перенести зрителя в сюжет сказки.
А по сюжету, маленькая минчанка не смогла отправить Деду Морозу свое письмо и решила повидаться с волшебником лично. В сказку активно включаются и зрители - вместе с главной героиней они проходят все испытания.
Над графическим оформлением и прорисовкой сказочного леса работал дизайнер Евгений Юркевич. В режиме реального времени из небольшой передвижной станции он управляет большими экранами на сцене.
Театрализованное представление - часть единой концепции Сказочного города, который развернулся у ратуши.
Попасть на личную аудиенцию к Деду Морозу до 5 января - теперь у главного волшебника страны появилась столичная резиденция.