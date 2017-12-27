27 Декабря 2017 15:12

Признание и награды за профессионализм и самоотдачу. Премьер-министр Беларуси вручил сегодня почетные медали. В списке награжденных врачи, преподаватели, нефтяники, госслужащие и творческая интеллигенция - всего 100 человек. Отдельно отмечен труд аграриев, в производстве практически всех видов сельхозпродукции в этом году хорошие результаты. Успехи и в медицине. Преобразования происходят не только в республиканских клиниках, но и в районных больницах и поликлиниках.

Ромуальда Бурдукевич, директор Столбцовского мясоконсервного комбината: "Моей тут заслуги только 10 %, все остальное - это мой коллектив. Нелегкий труд на мясокомбинате. Но сегодня мы выполнили все показатели, хорошая заработная плата - мы вышли на тысячу, у нас экспортный потенциал. Есть хорошее завершение года, да и не первого года, мы много лет трудимся с такими показателями".

Николай Зубелевич, главврач 25-й центральной поликлиники Московского района г. Минска: "Технологическое оборудование достаточно высокоуровневое, и нагрузка на врачей увеличивается, и новые алгоритмы, подходы к лечению, которые тоже надо знать. Доктору надо постоянно над собой работать, совершенствовать, без этого никак".

Заслуженные награды получили представители национального авиаперевозчика. Белавиа выполняет рейсы по пяти десяткам направлениям. Обновляется парк воздушных судов. В следующем году авиакомпания планирует закупить еще три новых самолета.