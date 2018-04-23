23 Апреля 2018 13:03

Профилактику и контроль неинфекционных заболеваний должны вести все ведомства страны. В эти минуты представители ВОЗ и министерств Беларуси обсуждают программы по снижению потребления соли, алкоголя и табака. Эти привычки уменьшают производительность труда, поэтому потери для экономики почти в 13 раз превышают затраты на лечение пациентов, которые не ведут здоровый образ жизни.