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Представители ВОЗ и министерств Беларуси обсуждают программы по снижению потребления соли, алкоголя и табака
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23 Апреля 2018 13:03

Представители ВОЗ и министерств Беларуси обсуждают программы по снижению потребления соли, алкоголя и табака

Профилактику и контроль неинфекционных заболеваний должны вести все ведомства страны. В эти минуты представители ВОЗ и министерств Беларуси обсуждают программы по снижению потребления соли, алкоголя и табака. Эти привычки уменьшают производительность труда, поэтому потери для экономики почти в 13 раз превышают затраты на лечение пациентов, которые не ведут здоровый образ жизни.

  

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