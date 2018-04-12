Представители власти готовы выслушать и решить вопросы граждан

12 Апреля 2018 15:27

Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу, четырнадцатого апреля, в Минском городском и областном исполнительных комитетах. В столице с девяти до двенадцати часов на вопросы минчан ответит управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская. В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.

Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.