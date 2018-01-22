Председатель "Колхоза "Родина" Александр Лопатентов в проекте "Наши. Аграрии"

22 Января 2018 07:18

Он сделал ставку на развитие села. И ни разу не пожалел о своей судьбе. 37 лет у руля одного из сильнейших сельхозпредприятий восточного региона. Сегодня в вечернем эфире - новая серия цикла Агентства теленовостей "Наши". Ее героем стал председатель "Колхоза "Родина" Александр Лопатентов. Его достижения в животноводстве и кормозаготовке уже давно являются примером для многих. В сельхозпредприятии самые высокие заработки на селе и социальные стандарты как в городе. А молодое поколение аграриев здесь растят со школьной скамьи.