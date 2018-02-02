Председатель "Белой Руси" Геннадий Давыдько принял участие в торжественных мероприятиях Гомельской областной организации

2 Февраля 2018 21:27

Укреплять авторитет организации, развивать международное сотрудничество и искать новые формы работы с населением. Руководитель общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько принял сегодня участие в торжественных мероприятиях Гомельской областной организации. Во время встречи с активом глава главного медиахолдинга страны ответил на вопросы и подчеркнул, что вместе легче решать любые вопросы. А также отметил, что популярность любого общественного движения зависит от активных и неравнодушных людей, которые не только предлагают новые идеи и проекты, но и помогают их воплощать в жизнь.

Геннадий Давыдько, председатель РОО "Белая Русь", Председатель Белтелерадиокомпании:

"Работа идет постоянная, работа идет сильная, конструктивная. Структура очень мощная в Гомельской области, 10 лет как один день промелькнуло. И мы имеем серьезную общественную организацию, которая работает на консолидацию, на создание общественного мнения, создание спокойствия в нашей стране, на поддержание этих ценностей, которые есть фундаментальные у нашего государства".

Во время торжественного мероприятия новым членам "Белой Руси" - работникам телерадиокомпании "Гомель" - были вручены членские билеты. На сегодня областная организация общественного объединения в регионе насчитывает более 25 тысяч человек.