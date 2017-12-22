Предприниматель Юрий Гурский комментирует принятый декрет "О развитии цифровой экономики"

22 Декабря 2017 21:10

Нововведения в белорусском законодательстве ставят нашу страну в один ряд с высокотехнологичными государствами, такими как Сингапур и Швейцария. Такое мнение высказал известный в мировом IT-сообществе предприниматель Юрий Гурский в эксклюзивном интервью нашему каналу, комментируя принятый декрет "О развитии цифровой экономики".