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Предприниматель Юрий Гурский комментирует принятый декрет "О развитии цифровой экономики"
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22 Декабря 2017 21:10

Предприниматель Юрий Гурский комментирует принятый декрет "О развитии цифровой экономики"

Нововведения в белорусском законодательстве ставят нашу страну в один ряд с высокотехнологичными государствами, такими как Сингапур и Швейцария. Такое мнение высказал известный в мировом IT-сообществе предприниматель Юрий Гурский в эксклюзивном интервью нашему каналу, комментируя принятый декрет "О развитии цифровой экономики".

 

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