Предновогодняя атмосфера в столице

30 Декабря 2017 15:20

Новый год страна отметит уже завтра! Улицы и проспекты городов в праздничном убранстве, причем в этом году в украшении елок - новые решения - сферические игрушки в технике декупаж. Сказочную атмосферу в центре столицы создает рождественский город в городе, который в главную ночь будет работать до самого утра. Историческая часть Минска также в ритме нового года - интерактивное ЗД-шоу со световыми спецэффектами там проходит два раза в день. В предновогоднюю атмосферу окунулась Юлия Токарь.

Здесь, в Верхнем городе, два раза в день проходит новогоднее интерактивное ЗД-шоу, и оно действительно впечатляет. За моей спиной можно видеть световые проекции, иллюминацию, сцену с лед-экранов... - перформанс получается сказочным. Это симбиоз уличного театра и спецэффектов. Ежедневно на это представление приходит не менее тысячи зрителей.

По сюжету, маленькая Лиза не смогла отправить Деду Морозу свое письмо и решила повидаться с волшебником лично. В сказку активно включаются и зрители - вместе с главной героиней они проходят все испытания.

Над графическим оформлением сказочного леса работал дизайнер Евгений Юркевич. В режиме реального времени с мобильной станции он управляет большими экранами на сцене.

Уже завтра страна отметит Новый год! Улицы и проспекты в праздничном убранстве, засверкали все "зеленые красавицы". Новые решения в украшении елок предлагают столичные мастера - сферические игрушки они изготавливают в технике декупаж.

Пластиковый шар покрывает красками, а затем - ювелирно наносит миниатюрные рисунки. В коллекции мастера - сюжеты со сказочными персонажами, ночные новогодние зарисовки - всего несколько десятков шаров.

Площадь у Дворца спорта в последние часы 2017 - первые 2018-го станет центральной площадкой. Рождественский город в городе создаст сказочную атмосферу. До четырех часов утра. А на сцене в режиме нон-стоп будет звучать живая музыка в исполнении артистов эстрады.

Кульминацией новогоднего марафона станет праздничный фейерверк. Разноцветные залпы будут взлетать в небо у Дворца спорта почти четверть часа. Салют вместе с лазерным шоу начнется в половине второго ночи первого января. Для наземных фейерверков будет задействовано триста метров набережной Свислочи.