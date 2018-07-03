Празднование Дня Независимости разделили все регионы страны

Обелиски, памятники в честь героев войны, павших в годы Великой Отечественной, стали центрами многочисленных митингов-реквиемов, куда, уже по традиции, были приглашены фронтовики, те, чьи воспоминания по-прежнему полны печали по погибшим однополчанам и радости за мирное настоящее.

Ветераны - они по-прежнему в строю, и сегодня им - особые слова благодарности.

О том, как страна праздновала День Независимости, - Андрей Ястребов. Тех, кто пережил то страшное время и сегодня помнит все, в живых осталось немного. Но, как говорят сами ветераны, главное, что молодое поколение гордится и чтит их подвиг. Поэтому здесь, на территории легендарной цитадели, как всегда многолюдно. Склонить голову перед подвигом защитников Брестской крепости пришли ветераны, представители власти, духовенства, молодежь.

В знаковый день в Брестской крепости открылся молодежный патриотический центр с интерактивной площадкой. До войны здесь располагался штаб 125 стрелкового полка. Здание с почти вековой историей отреставрировали, максимально сохранив дух уникального места. Центр способен принимать слеты и клубы, в том числе из-за рубежа. Здесь же планируют создать и крупнейшую в стране лазертаг-площадку.

Молодежный патриотический центр – это часть крупного проекта. Постепенно будут отреставрированы и сооружения всего Кобринского укрепления крепости.

Торжественные мероприятия, посвященные празднику Дня Независимости, в Могилеве начались с возложения цветов здесь, на Буйничском поле. Мемориал - символ героизма жителей города и солдат. 23 дня немецкая армия не могла взять областной центр и двинуться дальше на восток. В итоге потеряв до 50 % танков, самоходок, бронетранспортеров и почти 30 % личного состава.

Позже героическую оборону на Буйничском поле назовут второй Брестской крепостью. А имена павших навечно будут выточены в барельефах мемориала. Почтить память героев к обелиску пришли сотни горожан. И конечно же, ветераны, те, кто ценой жизни отвоевывал каждый клочок родной земли, а после восстанавливал страну из руин.

Мирные залпы в честь павших в годы войны, цветы у камня Константину Симонову - фотокору-фронтовику, чей прах развеян на Буйничском поле. И по традиции - праздничный марш воинских частей.

Многотысячная колонна прошагала по центральной улице Витебска к площади Победы. Здесь, у мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков, состоялся митинг. К Вечному огню возложили цветы.

Особый интерес к выставке военной техники. Для тех, кто предпочел активный отдых - целый день работали аттракционы.

Праздник продолжается. По всей стране в эти минуты на главных площадях проходят концерты. А ровно в 23:00 под звуки гимна, который по традиции исполнит вся страна, небо над Беларусью раскрасит праздничный салют.