Праздник заглянул в детский дом №5 в Минске

26 Декабря 2017 19:17

Сегодня праздник заглянул и в детский дом №5 в Минске. К Новому году ребята поставили спектакль по мотивам сказки "Щелкунчик". На премьеру приехал глава Совета Республики Михаил Мясникович и не с пустыми руками: новый компьютер, футбольные мячи и конфеты дети получили в подарок.

В детском доме №5 - 74 воспитанника от семи до восемнадцати лет. И, по признанию ребят, мечта у всех одна - обрести родителей и следующий Новый год встретить в кругу семьи.