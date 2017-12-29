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Праздничный "Главный эфир" подведет итоги года сегодня вечером
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31 Декабря 2017 12:11

Праздничный "Главный эфир" подведет итоги года сегодня вечером

Каким был 2017… Праздничный "Главный эфир" подведет сегодня итоги. Новогодний проект впервые предстанет в совершенно новом амплуа и отправит зрителей в информационно-художественный фильм в последние часы перед Новым годом.

  

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