Праздничное настроение сегодня во всех уголках Беларуси

Праздничное настроение сегодня царит во всех уголках Беларуси. День Независимости - поистине народный праздник. Концертные площадки, фестивали, города мастеров развернулись по всей стране. Надеюсь, погода не сильно повлияет на настроение и торжественные мероприятия по стране.

В Бресте праздничные мероприятия начнутся с церемонии возложения цветов к памятнику "Освобождения" на площади Свободы. Цветы лягут и к Вечному огню в Брестской крепости-герое. Здесь же состоится открытие Молодежного патриотического центра.

В Могилеве возложат цветы на Буйничском поле. Здесь в 1941-ом Красная армия смогла остановить молниеносное наступление врага на долгие 23 дня. Самоотверженный подвиг красноармейцев и жителей Могилева почтят минутой молчания.

Переносимся в Витебск. Основные торжества пройдут на площади Победы. У мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков состоится митинг.

А в Гродно после торжественного митинга у мемориального комплекса "Курган Славы" состоится парад военной техники и войск Гродненского гарнизона. Кстати, впервые здесь можно будет полетать на воздушном шаре.

Да и уже с высоты построить себе маршрут для пешей прогулки. Будь то концертные, игровые или спортивные площадки.

И завершает наш анонс по праздничным мероприятиям в стране город Гомель. Там все начнется с шествия с участием ветеранов, трудящихся, спортсменов и творческой молодежи. Весь день будет работать город мастеров, состоится парад колясок. Всех приглашают поучаствовать и в различных конкурсных программах.

Кульминацией праздничного дня по всей стране станет общереспубликанская акция "Споем гимн вместе" и красочный салют.