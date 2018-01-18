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Православный мир сегодня отмечает Крещение Господне
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19 Января 2018 07:12

Православный мир сегодня отмечает Крещение Господне

Православный мир сегодня отмечает один из двенадцати главных церковных праздников - Крещение Господне. Во всех храмах проходят праздничные богослужения. Духовенство облачается в белые одежды. Верующие набирают освященную воду. Считается, что она обладает целебными свойствами. По традиции люди отправляются к прорубям, чтобы окунуться и очистить тело и дух.

  

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