Православные всего мира продолжают праздновать Пасху

9 Апреля 2018 07:02

У верующих началась Светлая седмица - период особого ликования и радости. В церквях проходят ежедневные литургии, при которых Царские врата всё время открыты. Перед алтарём ставят артос - освящённый церковный хлеб.

протоиерей Евгений Громыко, руководитель информационного отдела Минской епархии: "Торжественное богослужение проходит в саму Пасху и целую неделю, службы как в первый день, почти что не отличаются. Поется много раз "Христос воскрес!", поются разные пасхальные песнопения, проходят крестные ходы вокруг церкви. Каждый день даже в некоторых церквях позволяют в колокола звонить каждому желающему. Одним словом, это время особенной радости, особенного веселья".

На неделю после Воскресения, даже в традиционные среду и пятницу, можно не ограничивать себя в сытных блюдах. Пасхальные празднования продлятся 40 дней - до Вознесения.