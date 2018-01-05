Общество
7 Января 2018 09:10
Православные верующие во всем мире встретили Рождество Христово
Один из главных христианских праздников в ночь на 7 января отпраздновали Русская, Грузинская, Сербская, Болгарская, Константинопольская и Иерусалимская православные церкви, а также все афонские монастыри и старообрядцы. Рождество Христово встретили и православные Беларуси. Всенощное бдение прошло более чем в полутора тысячах приходах. Праздничное богослужение в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе возглавил Митрополит Минский и Заславский Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.
Сегодня во всех православных церквях продолжаются праздничные богослужения. Отмечать светлый праздник Рождества верующие будут 12 дней. Столько длятся Святки - вплоть до Крещения.
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