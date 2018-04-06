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Православные верующие переживают самый скорбный день предпасхальной недели
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6 Апреля 2018 07:22

Православные верующие переживают самый скорбный день предпасхальной недели

Страстная пятница посвящена библейскому воспоминанию о смерти Христа, снятии его с креста и погребении. Наиважнейшими церковными событиями Великой пятницы являются утреня с чтением 12 Евангелий и вечерня с выносом плащаницы. Сегодня же поздно вечером состоится и вторая служба, когда символическое полотнище обнесут вокруг храма при свете зажжённых свечей.

  

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