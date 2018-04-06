Православные верующие переживают самый скорбный день предпасхальной недели

6 Апреля 2018 07:22

Страстная пятница посвящена библейскому воспоминанию о смерти Христа, снятии его с креста и погребении. Наиважнейшими церковными событиями Великой пятницы являются утреня с чтением 12 Евангелий и вечерня с выносом плащаницы. Сегодня же поздно вечером состоится и вторая служба, когда символическое полотнище обнесут вокруг храма при свете зажжённых свечей.