Православные верующие отмечают Пасху

8 Апреля 2018 09:00

По традиции тысячи белорусов встретили этот торжественный момент в молитве в храмах.

Этой ночью в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе состоялось главное богослужение. Его возглавил Митрополит Минский и Заславский Павел. Накануне в храм доставили Благодатный огонь из Иерусалима, от которого верующие зажгли свечи. А служба началась с крестного хода. Прямую трансляцию вели телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".