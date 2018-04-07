Главная>>Общество>>Православные верующие отмечают Пасху
Общество
RSS
Православные верующие отмечают Пасху
Скачать Поделиться

8 Апреля 2018 09:00

Православные верующие отмечают Пасху

По традиции тысячи белорусов встретили этот торжественный момент в молитве в храмах.

Этой ночью в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе состоялось главное богослужение. Его возглавил Митрополит Минский и Заславский Павел. Накануне в храм доставили Благодатный огонь из Иерусалима, от которого верующие зажгли свечи. А служба началась с крестного хода. Прямую трансляцию вели телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

 

Другие новости

Работа обратной связи Работа зваротнай сувязі 07.04.2018 15:45 / Общество Работа обратной связи

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =