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Православные в ожидании Пасхи
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6 Апреля 2018 18:05

Православные в ожидании Пасхи

В пятницу день особой молитвы и более строгого поста. Во всех храмах проходят службы.

К светлому празднику готовятся и хлебозаводы - выпекают тысячи ароматных сладостей. Куличи украшают пасхальные мотивы.

Не забыты и стародавние техники росписи яиц. При помощи воска их украшают узорами, птицами и религиозными сюжетами. Освоить праздничное рукоделие можно во время пасхальных мастер-классов.

Своими руками создают и праздничный декор. Участники семейных мастер-классов изготавливают пасхальные сувениры и подарки.

  

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