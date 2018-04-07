Православные в ожидании Пасхи

6 Апреля 2018 18:05

В пятницу день особой молитвы и более строгого поста. Во всех храмах проходят службы.

К светлому празднику готовятся и хлебозаводы - выпекают тысячи ароматных сладостей. Куличи украшают пасхальные мотивы.

Не забыты и стародавние техники росписи яиц. При помощи воска их украшают узорами, птицами и религиозными сюжетами. Освоить праздничное рукоделие можно во время пасхальных мастер-классов.

Своими руками создают и праздничный декор. Участники семейных мастер-классов изготавливают пасхальные сувениры и подарки.