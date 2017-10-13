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Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы
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14 Октября 2017 12:15

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Торжественные службы проходят во всех храмах и монастырях. Издавна к этому церковному празднику заканчивали все полевые работы и начинали осенний свадебный сезон, а также определяли, какой будет зима. В этот день нередко выпадает первый снег.

К слову, именно этому православному празднику в Беларуси посвящен День матери.

  

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