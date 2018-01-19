Православные отмечают Крещение Господне

19 Января 2018 15:08

Сегодня православные отмечают один из главных праздников церковного календаря – Крещение Господне.

Традиционно после богослужения в храме самые отважные приезжают к водоемам, чтобы окунуться в освященную воду. В Гродно, например, таким местом долгие годы остается озеро Юбилейное, где каждый год во льду прорубают так называемую купель-иордань. Многие жители областного центра специально отпрашиваются с работы, чтобы окунуться на Крещение.

Несмотря на всеобщее убеждение, что погружение в холодную воду на Крещение излечивает от многих болезней и простудиться во время обряда невозможно, рядом с водоемами дежурят спасатели и врачи скорой помощи, работают полевая кухня и мобильная баня.