Православные христиане готовятся встретить Рождество Христово

6 Января 2018 09:05

У верующих Сочельник. Вечером в храмах пройдет торжественное богослужение и встреча одного из самых главных и почитаемых в народе праздников. Наталья Бордиловская о приготовлениях к светлому торжеству.

Как особенный праздник Рождество Христово православные отмечают с IV века! В восточнохристианском календаре этот праздник второй по значимости после Пасхи. Ночь с 6 на 7 января святая для Белорусской православной церкви вместе с Русской, Иерусалимской, Сербской и Грузинской. Также к празднованию этой даты присоединяются афонские монастыри и греко-католики. Традиции празднования примерно одинаковые для всех: торжественное богослужение, в полночь - встреча Вифлеемской звезды, а после - радостные встречи за пышным семейным столом и веселые гулянья.

И в городах, и в селах Рождество Христово - праздник, который раньше и сегодня надо было начинать с церкви. Праздничные богослужения начинаются со всенощной, а после встречи Вифлеемскай звезды с утра и весь праздничный день в храмах идут торжественные литургии. Священство одето в белоснежные рясы. В храмах импровизированные ясельки со сценкой Рождества Христова и украшенные живые ели.

Древняя рождественская традиция - под домашними елками прятать подарки для детворы и близких. В списке забот православных хозяек перед Рождеством - чисто убранный дом и 12 традиционных праздничных блюд.

Завершается Рождественский пост, и первым блюдом, которое по наши предки готовили к встречи Вифлеемской звезды, была и остается кутья - каша из пшеницы, заправленная сладким медом, маком, орехами, сухофруктами.

Рождество Христово празднуют не один, а 10 дней. Святки - время особых богослужений в храмах, а в народе - пора ряженых. Традиция ходить по домам, переодетыми в аистов, медведей, коз, петь, танцевать и собирать угощения, живет и сегодня, особенно в деревнях. Раньше на Святки откладывали все дела. Люди ходили друг к другу в гости. Молодежь присматривала себе пару. Христа прославляли в песнях и добрых делах.