6 Января 2018 21:17

В эти минуты православные белорусы готовятся отпраздновать Рождество Христово. В Сочельник тысячи верующих направляются в храмы по всей стране, чтобы вместе с молитвой встретить этот волнительный момент. Напомню, православные являются самой многочисленной конфессией в Беларуси - около 4 с половиной миллионов человек, а это примерно одна вторая населения страны. По традиции главная праздничная служба пройдет в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Сейчас там находится моя коллега Инна Пилевич. Инна, добрый вечер. Как проходит подготовка к встрече одного из главных христианских праздников? (прямое включение).

Добрый вечер. Буквально час назад здесь, в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска, завершилось всенощное бдение. И во время богослужения уже звучали песнопения предстоящего торжества. Всенощное бдение совершил предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Павел.

На протяжении всего дня верующие шли сюда, в храм, чтобы исповедоваться и встретить праздник, что называется, с чистой душой. Вообще, канун Рождества именуется Сочельником. Название произошло от слова "сочиво". Это монастырское блюдо из пшеницы или риса с медом и фруктами. Именно его разрешается есть сегодня - в последний и самый строгий день поста. Он длился 40 дней. Пост завершится с первой звездой. Данная традиция связана с легендой о появлении Спасителя. Православные верят, что небесное светило взошло над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. Именно этот волнительный момент сегодня вспоминают верующие. По легенде, Сын Божий появился на свет не в роскошном дворце, а в пещере в яслях. И первыми его рождению порадовались отнюдь не вельможи и цари, а простые пастухи. Событие это стало настолько значимым, что от времени рождения Спасителя люди стали вести счет летоисчислению. О сути и значимости христианского праздника нам удалось пообщаться с представителями духовенства. Предлагаю послушать отрывок интервью.

Несмотря на то, что в эти минуты в храме так называемый момент тишины, сюда продолжают приходить верующие, чтобы духовно подготовиться к встрече одного из главных христианских праздников, проникнуться его атмосферой. Специально к Рождеству церковь украшена нарядными елями, гирляндами, цветами. Сейчас я попрошу режиссеров показать комментарии прихожан по поводу их подготовки к торжеству.

А непосредственно главная божественная литургия начнется в полночь. Она будет длиться до утра, и ее также возглавит митрополит Павел. Уже после богослужения верующие смогут поздравить друг друга с Рождеством Христовым и вместе со всей семьей собраться за одним столом, чтобы поистине насладиться праздничными угощениями. Кстати, согласно традиции, православные Рождество празднуют целых 12 дней, которые именуются Святками. С наступающим вас.

Напоминаю, сразу после Панорамы телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" будут вести трансляцию праздничного богослужения из Минского Свято-Духова кафедрального собора.