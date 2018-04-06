Правила дорожного движения эффективнее изучать в форме игры

5 Апреля 2018 15:19

Юные инспекторы, школьники из Борисова, Жодино, Крупок и Смолевич поучаствовали в особых играх Клуба веселых и находчивых. Через шутки рассказали об особенностях работы дорожных милиционеров, как правильно переходить дорогу и снизить количество ДТП. Профилактическо-развлекательный проект - это совместная инициатива ГАИ Минской области, а также Института развития образования.

Победители отборочных игр встретятся 4 мая в финале. В лагере "Зубренок" они посоревнуются в знании правил дорожного движения и выберут лучшую команду Клуба веселых и находчивых инспекторов Минской области.